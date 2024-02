Dengue e Covid-19 avançam e especialistas disparam alerta

Nas últimas semanas, especialistas na área da Saúde vêm alertando a população a respeito do crescente número de casos de dengue e Covid-19 em todo o País. Com relação à dengue, os estados do Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal, já decretaram situação de emergência.

No que diz respeito à Covid-19, os números também começam a causar preocupação, apesar de serem bem inferiores aos registrados durante a pandemia da doença. Mas não deixam de ser preocupantes, principalmente em função do Carnaval, cujo início acontece nesta sexta-feira (9).

Apesar de as expectativas dos especialistas não serem nada favoráveis, a prefeitura de Campo Grande segue sem ter um plano de contingência para encarar de maneira eficaz o desafio que se avizinha.

Some-se a isso o fato de que parte da população ainda teima em não admitir que o combate a ambas as doenças só terá eficácia se houver a união de esforços.

