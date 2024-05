Desafio da robótica

Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (23), Sílvio Barros comentou as evoluções tecnológicas que impactam no mercado de trabalho. É inevitável que pessoas perderão empregos em serviços que podem ser feitos por máquinas. Mas a questão principal é a adaptação. Quem souber lidar com a evolução e buscar formações em robótico, terá sucesso.

