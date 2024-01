Divulgada lista de novos motoristas beneficiados pelo Voucher Transportador

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou, na segunda-feira (22), a terceira lista de candidatos classificados para o programa Voucher Transportador. A iniciativa oferece vagas para motoristas que desejam cursar formação profissional e incluir as letras "D" e "E" na CNH, com custo zero.

Os selecionados devem enviar a documentação exigida para o Sest Senat, no prazo de até três dias úteis. Os documentos são:

Continue Lendo...

Documento de identificação (CNH); Nada Consta do Detran ou certidão de prontuário; Certidão de antecedentes criminais; Comprovante de residência; Comprovante de vínculo com o setor de transporte, caso tenha inserido CNPJ no ato da inscrição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O processo de mudança de categoria da CNH terá início após a validação da documentação pelo Sest Senat.

O objetivo do programa é promover a empregabilidade no setor de transporte e aumentar o número de motoristas profissionais qualificados. A expectativa é que os selecionados estejam aptos a preencher as vagas de trabalho disponíveis no setor.

*Com informações do Governo de MS