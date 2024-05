Doença autoimune da tireoide afeta mais as mulheres, alerta médica 

O dia 25 de maio é dedicado ao Dia Internacional da Tireoide. A famosa glândula em forma de borboleta localizada no pescoço e que é responsável por regular o metabolismo do corpo, e que tem grande influência no nosso corpo.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a endocrinologista, Ana Carolina Wanderley Xavier falou sobre o impacto do mau funcionamento da glândula na qualidade de vida de homens e mulheres. Apesar de ser democrática ao atingir o organismo humano, sem fazer distinção de sexo, o hipotiroidismo, redução na produção de hormônio, é mais frequente em mulheres.

“A doença da tireoide pode atingir dos 8 aos 80 anos. Um bebê pode nascer com algum problema e isso pode impactar o seu desenvolvimento. Na fase adulta as mulheres são a maioria. A principal causa de hipotiroidismo, que é o Tiroidismo de Hashimoto, a cada 10 pacientes, uma é mulher”.

Entre as ações do dia da tireoide, a médica destacou a campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que alerta para a doença ocular da tireoide. “A doença ocular pode afetar os olhos, olhos mais vivos, mais para frente, além de perda de parte da acuidade visual, também pode levar a perda da visão”. A endocrinologista chamou atenção para grupos de risco, com histórico familiar, que devem buscar um acompanhamento médico preventivo. Acompanhe a entrevista completa.