Duplicação parcial da BR-262 é alternativa para acelerar processo de concessão, diz ministra

Em entrevista exclusiva à Rádio CBN Campo Grande, nesta sexta-feira (23), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esclareceu porque o trecho da BR-262, entre a capital sul-mato-grossense e Três Lagoas, na divisa com São Paulo, não será duplicado em 100%.

A proposta aprovada pelo governo federal para repassar a concessão ao governo de Mato Grosso do Sul e, posteriormente, à iniciativa privada, prevê a duplicação somente entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, o que corresponde a um terço do esperado pela população.

"Eu diria que é o primeiro passo. O estudo foi checado, rechecado. E viram que, pra gente licitar rápido, pra gente não ficar esperando mais cinco anos pras coisas acontecerem, era importante dar o pontapé inicial [...] Então não é descartado 100 por cento essa duplicação no trecho", disse Simone. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na próxima semana, será realizada uma audiência pública, marcada para 30 de agosto, a partir das 14h (horário de MS), para que o projeto seja debatido com a sociedade. Além da BR-262, será discutida a reestruturação da BR-267 e das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395. A consulta pública ficará aberta até o dia 6 de setembro.

Durante a entrevista, Simone Tebet também falou sobre outras obras do governo federal em MS, como o anel viário em Três Lagoas, a alça da ponte da Rota Bioceância e a retomada da fábrica de fertilizantes UFN3.

SERVIÇO

A audiência pública sobre o projeto de reestruturação das rodovias, para o recebimento de sugestões da população, vai ser feita de forma remota, pela internet e a participação é aberta à população.

Os interessados precisam preencher o formulário para ter o acesso ao link disponível no site da TVB3 http://tvb3.com.br/home. Mais informações estão disponíveis no site https://www.epe.segov.ms.gov.br/.

