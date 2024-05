Educação financeira começa na infância, orientam dirigentes de cooperativa de crédito

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), desenvolvida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontou que, no mês de abril, o índice de famílias endividadas em Campo Grande ficou em 64,6%.

Entre as principais dívidas apontadas pelos entrevistados estavam contas com o cartão de crédito, responsável por 70,2% e o endividamento com carnês, com 18,2% dos gastos.

De olho neste tipo de comportamento do consumidor, a cooperativa de crédito Uniprime Pioneira intensificou em maio o programa de Educação Financeira.

Segundo o diretor comercial Uniprime Pioneira, Lúcio Scheuer, a educação financeira deve ser iniciada na infância. “Vamos às escolas para conversar com as crianças sobre o assunto. É importante eles perceberem a divisão de prioridades, percentuais destinados a cada coisa no orçamento das famílias. Pelas crianças conseguimos ensinar os adultos também”.

Para o gerente da agência Uniprime Pioneira CG, Rodrigo Giacomelli, o endividamento e a falta de educação financeira impactam inclusive o desenvolvimento da economia nacional.

Durante a conversa eles deram dicas de como nivelar prioridades e evitar a sedução do consumo de forma consciente. Acompanhe.

