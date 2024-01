Efeitos negativos de intempéries podem ser minimizados com contratação de seguro agrícola

O Seguro Agrícola é uma ferramenta de extrema importância no universo agro. A contratação é uma importante ferramenta de proteção contra variados riscos enfrentados por produtores rurais, ao exemplo de eventos climáticos extremos, pragas, doenças e outros imprevistos que impactam negativamente as safras.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a advogada do Núcleo de Direito do Agronegócio do escritório Lima e Pegolo Advogados, Anna Vitória Teixeira Küster explicou quais são os aspectos legais relacionados à notificação e processamento de sinistros em seguros agrícolas, destacou o prazo para cobrar a seguradora em caso do indeferimento da indenização e quais as coberturas de seguros agrícolas.

Embora o hábito e a cultura da contratação de seguro tenha crescido nos últimos anos, atualmente, apenas cerca de 12% das lavouras brasileiras são seguradas. Acompanhe a entrevista completa.