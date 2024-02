Em evento com Marconi, PSDB define nome de Beto como pré-candidato na Capital

Em reunião com a presença do presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), na Capital, na mnhã de hoje (6), o nome do deputado federal Beto Pereira foi apontado como única opção para concorrer à Prefeitura de Campo Grade nas eleições deste ano. Marconi Perrilo, que lidera o partido nacionalmete, está em visita aos estados brasileiros para estimular candidaturas para as eleições municipais de 2024.

O ex-governador e presidente do partido aqui em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja afirmou que o PSDB não tem outra opção para a prefeitura da capital, mesmo que o candidato tucano esteja atrás nas pesquisas eleitorais. "O PSDB não tem um plano B. Se pesquisa antes de eleição valesse alguma coisa eu não seria governador em 2014 e nem em 2018. Então pesquisa quantitativa antes da eleição não serve para nada. Agora quem tem a melhor pesquisa qualitativa entre todos os candidatos em Campo Grande é o Beto Pereira", afirmou o ex-governador.

Azambuja comentou que o deputado federal tem o perfil para a prefeitura da capital, mesmo a maioria dos campo-grandenses não o conhecendo. "Você não mede um candidato que tem um alto grau de desconhecimento, se você me perguntar qual grau do conhecimento do Beto Pereira em Campo Grande, eu posso responder que 60% da população nunca ouviu falar dele, mesmo ele tendo sido um ótimo deputado estadual, deputado federal por dois mandatos e prefeito de Terenos. [...] Beto tem o melhor perfil do que a população de Campo Grande quer".

O ex-chefe do Executivo de Mato Grosso do Sul não descartou coligações com partidos maiores para alavancar candidaturas na capital e no interior do estado. "O PSDB não veda coligações com partidos, isso vai muito da afinidade de ideias e do grupo de pessoas que vão estar formatando essas ideias. É possível que possa acontecer uma aliança com o MDB, basta que as duas partes sentem e discutam quais os parâmetros para essa aliança aqui na capital", comentou Azambuja.

Tanto Marconi Perrilo como Reinaldo Azambuja apontaram que a criação de uma federação é bastante provável nas eleições de 2026. "Essa discussão está aberta e vai ser colocada após as eleições de 2024. Já foram iniciadas conversas com o MDB, Podemos, e temos outras conversas com o PSD", afirmou Reinaldo Azambuja.

Marconi Perrilo espera que o candidatos do partico sejam eleitos em 12 capitais e acredita que a polarização não será um fator preponderante neste ano. "Uma eleição local é muito difícil a influência de fatores externos, como a polarização, por exemplo. Na eleição estadual, nós já tivemos uma prova evidente de que, dependendo do projeto, dependendo do candidato da candidata, é possível quebrar a polarização".