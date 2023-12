Enem prisional começa nesta terça-feira

Nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13), a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ( Enem PPL), nas unidades prisionais de todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, 1.836 pessoas - das 36 unidades da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) - foram inscritas para realizarem as provas.

Exame também será aplicado a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e a presos da Penitenciária Federal de Campo Grande e do Presídio Militar.

O número alcançado superou a meta inicial de participação para este ano que era de 1.621 inscritos, segundo informou a chefe da Divisão de Assistência Educacional, policial penal Rita de Cássia Argolo Fonseca.

"Esse aumento é reflexo de como a instituição tem avançado nas ações de educação prisional como forma de reinserção do privado de liberdade ao convívio social, contribuindo para a redução dos índices de criminalidade", avalia Rita, que é a responsável por coordenar as atividades educacionais voltada aos custodiados da agência penitenciária.

Somente em Campo Grande, serão 627 internos e internas em presídios estaduais realizando o exame. Além da capital, as provas serão aplicadas a custodiados em unidades de Dourados (191), Três Lagoas (156), Corumbá (105), Paranaíba (119), Bataguassu (29), Amambai (61), Aquidauana (71), Cassilândia (18), Jardim (13), Rio Brilhante (33), Ponta Porã (78), São Gabriel do Oeste (27), Jateí (26), Coxim (31), Caarapó (15), Ivinhema (4), Nova Andradina (18), Naviraí (163) e Dois Irmão do Buriti (51).

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem PPL tem o mesmo nível de dificuldade do exame regular. É aplicado desde 2010 pelo Inep, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

*Com informações do Governo do Estado