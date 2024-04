Entidades organizam missão técnica para maior feira de varejo e inovação da América Latina

A Fecomércio MS (Sistema Comércio MS) e o Senac organizam uma missão técnica para levar empresários e interessados do segmento do comércio, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul para a maior feira de varejo e inovação do mundo, a NRF Retail’s Big Show, que será realizada em janeiro nos Estados Unidos.

Segundo a diretora de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha Rodrigues o objetivo é promover a capacitação e fomentar o conhecimento entre os empresários sul-mato-grossenses.

Além do evento internacional, em Nova Iorque, as entidades organizam também o embarque de empreendedores para outro evento nacional, o Latam Retail Show 2024. A etapa em São Paulo será realizada entre os dias 16 a 21 de setembro.

De acordo com a diretora, a programação será dividida entre três dias de evento e dois dias de visitas técnicas. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae/MS, responsável pela concessão de subsídio a micro e pequenas empresas. O incentivo financeiro é de 50% do investimento para empreendedores de pequenos negócios. Toda a viagem conta com a participação de dois consultores de varejo que direcionam as melhores oportunidades para cada negócio, incluindo curadoria na escolha e balanço das atividades.

As inscrições podem ser realizadas no site do Senac na aba Missões Técnicas. Acompanhe a entrevista completa.