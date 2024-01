Equipes da Polícia Civil de Corumbá e Campo Grande fazem operação para combater tráfico de cocaína

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), com sede em Campo Grande, e da unidade de Corumbá fizeram operação nesta quarta-feira (24) para prender investigado que integra organização criminosa ligada ao tráfico de cocaína para a Capital. Um homem foi preso, além de vários equipamentos eletrônicos, entre eles celulares.

Os mandados de prisão e outros dois de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Estadual a partir de inquérito que a Denar conduz, em Campo Grande. A organização criminosa investigada tem ramificação em Corumbá e ligação na Bolívia para conseguir trazer a droga para o Brasil. Os alvos da ação estavam nos bairros Dom Bosco e Aeroporto, que ficam no caminho para o acesso à fronteira com o país vizinho e estão localizados a menos de 15 minutos de Puerto Quijarro, primeira cidade boliviana na região.

Além da prisão de um investigado, outro homem foi detido para prestar depoimento. As duas pessoas vão passar por oitiva nesta quarta-feira. Ambos são apontados com envolvimento com o tráfico de drogas internacional.

Como a investigação ainda está em curso, ainda existem detalhes em sigilo. Apesar da operação, os investigadores suspeitam que os crimes continuam sendo praticados por outros integrantes da organização criminosa. Não foi detalhado, ainda, como o grupo vem conseguindo cruzar a fronteira para trazer cocaína para o Brasil.

Os equipamentos eletrônicos, principalmente celulares, apreendidos vão ser encaminhados para a Perícia Criminal. O objetivo é identificar conexões que os traficantes que estão em Corumbá possuem tanto em Campo Grande, como na Bolívia.

Essa não é a primeira vez que há um trabalho amplo da Denar na Capital do Pantanal. Em 2019, a especializada conduziu outra investigação contra grupo que agia em Campo Grande e Corumbá para distribuir cocaína em vários pontos da Capital. Na época, 11 pessoas chegaram a ser presas.