Escola Biovilla aposta na amorosidade e na segurança

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (27), José Marques recebeu o diretor-fundador da Escola Biovilla Bruno Buytendorp para um bate-papo.

A Escola Biovilla aposta na com amorosidade e na segurança, oferecendo alguns diferenciais como o monitoramento por câmera com acesso aos pais, playground para brincadeiras, aplicativo para buscar seu filho na escola e evitar filas, inglês como segunda língua, aulas de Arte, Musicalização e Cozinha Gourmet, horta orgânica e aulas de responsabilidade ambiental e aulas com utilização de Softwares Educacionais.

Segundo Bruno Buytendorp, outro diferencial é que o local foi construído do zero e totalmente planejado para ser uma escola e atender todas as necessidades dos alunos.

Confira a entrevista completa: