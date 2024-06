Escoliose afeta milhares de brasileiros e prejudica o cotidiano de pessoas

A escoliose atinge cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil, especialmente adolescentes do sexo feminino. No programa CBN Você Mulher deste sábado (8), Juliana Gambim conversou com o ortopedista, Diogo Carvalho, e com a estudante Valentina Pagnonceli, diagnosticada com escoliose e uma das pacientes do médico.

Diogo explica o que é a doença e como isso afeta a pessoa. "A escoliose é um encurtamento da coluna desvio na coluna causada por curvatura lateral. Ela causa muitos impactos negativos, a pessoa pode desenvolver hérnia de disco, artrose, e em casos mais graves pode afetar o sistema respiratório", afirmou o ortopedista.

Continue Lendo...

Valentina foi diagnosticada com escoliose há três anos e aponta as dificuldades que enfrentou. "Eu era bem torta, não tinha autoestima, me escondia bastante, tinha vergonha do meu corpo, tinha medo".

Confira o programa na íntegra: