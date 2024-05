Segue até amanhã (25) em Cuiabá, Mato Grosso, o evento "Ciclos Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios". No quando CBN Finanças (24), o colunista, Hudson Garcia, analisou com as práticas ESG ajudam não apenas no desenvolvimento dos negócios, mas também a proteção do empreendimento. Acompanhe.

Continue Lendo...