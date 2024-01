Esporte em Mato Grosso do Sul tem avanços em 2023

O ano de 2023 foi marcado por avanços significativos no esporte em Mato Grosso do Sul. Foram investidos quase R$ 4 milhões no Bolsa Atleta e Técnico, através da Fundesporte (Fundação de Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), que também entregou 27 arenas esportivas e fortaleceu o paradesporto.

Bolsa Atleta e Técnico

O Bolsa Atleta e Técnico é um programa de incentivo financeiro do Governo do Estado que beneficia atletas e técnicos de alto rendimento. Em 2023, o programa contemplou 345 atletas e 38 técnicos, com recursos mensais de R$ 328,5 mil e R$ 3,94 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses).

Uma modernização no processo de classificação foi realizada nessa edição. Agora as inscrições podem ser realizadas de forma totalmente online, por meio do site da Fundesporte.

Arenas esportivas

O Governo do Estado também investiu em infraestrutura esportiva, entregando 27 arenas esportivas em 2023. As arenas são modernas e têm menos custo de manutenção aos cofres públicos.

As instalações esportivas foram contratadas em dois modelos. O primeiro tem estrutura para futebol society e basquete 3×3. O segundo, disposição para o society. A arena preparada para as duas modalidades esportivas tem custo de R$ 471,1 mil, cada. Já a arena feita só para o futebol society custa R$ 402,7 mil, cada. Os dois modelos são entregues aos municípios com arquibancada e luz de led.

Paradesporto

O paradesporto também foi destaque em 2023. A Fundesporte organizou uma caminhada orientada em libras, que deu mais visibilidade para a comunidade surda, promovendo a socialização.

O órgão também desempenhou um grande papel no apoio de atletas para participação nas Surdolimpíadas. Pela primeira vez surdos de Mato Grosso do Sul participaram da etapa nacional da Surdolimpíada, em Londrina (PR).

No boliche, Rivair Souza da Silva, surdoatleta de Dourados, ganhou medalha de ouro. Com o resultado, está convocado para representar o país na Surdolimpíada Mundial, que será realizada em Tóquio, no Japão, em 2025.

*Com informações da Fundesporte