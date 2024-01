Esquema de remédios evita problemas de saúde para polimedicados, ressalta farmacêutica

Orientação e muitas vezes a primeira ponta no atendimento em saúde, o farmacêutico no balcão das farmácias. Acolher e indicar a melhor conduta são fundamentais para a busca no serviço correto.

Consciente do papel do farmacêutico, a presidente do Conselho Regional Farmácia de Mato Grosso do Sul, Daniely Proença, falou da atividade do profissional no dia a dia dos pacientes, como idosos que moram sozinhos.

“Muitas vezes ele precisa tomar quatro ou cinco medicamentos. Morando sozinho, alguns tomam todos de uma vez. Então recebemos pacientes polimedicados que não sabem como tomar o remédio, tomam tudo junto. A organização e o esquema evita problemas de saúde, por exemplo, causados por situações deste tipo e este é um dos papéis do farmacêutico”, ressaltou Proença.

A farmacêutica assumiu este ano o comando da instituição. De acordo com ela, a gestão 2024/2025, tem como foco a humanização e o acolhimento. “Queremos estar próximos dos profissionais, acolher e escutar, estamos acompanhando de perto as necessidades". Acompanhe a entrevista completa.