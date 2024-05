Evento levará diversão e atividades para crianças no Parque das Nações Indígenas

Neste sábado (25), o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, será palco da 10ª edição do Deixa Brincar, um evento gratuito que visa celebrar a Semana Mundial do Brincar e promover o desenvolvimento infantil através de atividades lúdicas e recreativas.

Organizado pelo Núcleo Regional da Aliança pela Infância, em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte ) e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), o Deixa Brincar contará com uma programação repleta de atrações para crianças de todas as idades.

Entre as atividades previstas estão brinquedos infláveis, oficinas circenses, minifutsal e minivoleibol, brincadeiras tradicionais, contação de histórias, dança de roda, pintura facial, introdução ao skate, judô, ioga e oficina de bolhas de sabão.

Além da diversão, o evento também terá um caráter solidário. Na ocasião, serão arrecadados livros de literatura infantil para serem doados a crianças do Rio Grande do Sul.

A Faculdade de Computação (Facom) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) também marcará presença no Deixa Brincar, com uma oficina de lógica para crianças, abordando algoritmos, raciocínio lógico e programação de forma lúdica e divertida.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o dia é de suma importância para incentivar o esporte e lazer para as crianças. “A prática esportiva e as atividades lúdicas são fundamentais para a formação de indivíduos mais saudáveis, criativos e integrados socialmente. Agradeço a todos os parceiros, voluntários e participantes que irão fazer este sábado muito especial para as crianças”, frisa o diretor-presidente.

*Com informações da Fundesporte