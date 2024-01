Exportações de MS batem recorde de US$ 10,5 bilhões em 2023

As exportações de Mato Grosso do Sul no acumulado de janeiro a dezembro de 2023 atingiram o valor recorde de US$ 10,5 bilhões, com crescimento de 28,1% superior ao registrado no mesmo período de 2022. A soja, celulose, milho, açúcar, farelo de soja, carne bovina e o minério de ferro foram os principais destaques das vendas externas sul-mato-grossenses.

O saldo da balança comercial no ano passado foi um superávit de US$ 7,5 bilhões, valor 54,3% superior ao verificado em 2022.

Continue Lendo...

A China continua sendo o principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, representando cerca de 43,4% do valor total das vendas externas em 2023. A Argentina registrou aumento de 265,6%, alta referente a forte seca no país, que quebrou em mais da metade de sua safra de grãos. Outro parceiro comercial sul-americano que ampliou as operações com o Estado foi o Uruguai, com crescimento de 311,1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na análise das exportações por setor, o agronegócio apresentou um crescimento de 61,32% no preço e uma variação positiva de 67,85% no volume. Já a indústria de transformação registrou um aumento de 2,98% no preço, e aumento de 5,32% no volume. A indústria extrativa também teve um desempenho positivo, com um aumento de 212,67% no preço e aumento de 129,70% no volume.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), destacou que o foco do Governo do Estado é ampliar a exportação de produtos da indústria de transformação. "Essa é a estratégia que o governador Eduardo Riedel definiu, a agregação de valor. Com certeza, no próximo ano, nós teremos uma ampliação das exportações de carne suína, carne de aves, carne bovina, carne de peixe e também de farelo e etanol", finalizou.

*Com informações da Semadesc