Falta Plano de Emergência para enfrentar os fenômenos climáticos em MS, alerta meteorologista

A três dias do início do verão, a estação considerada como a mais quente do ano, o meteorologista Natálio Abrahão, do Centro de Meteorologia da Uniderp, informou que novas ondas de calor estão previstas para Mato Grosso do Sul.

Abrahão destacou que o aquecimento das águas do oceano Pacífico, fenômeno conhecido por El Niño, está mais acelerado do que o convencional. Em pouco mais de seis meses, o aquecimento já é de 1,4 °C, quando os registros históricos indicam que a média para esse período é de 0,5 °C.



Como consequência, a região centro-sul de MS deve enfrentar um verão com tempestades e volume de chuva mais intensos do que nos últimos anos, incluindo ventos acima dos 70 quilômetros por hora - o que traz mais risco de quedas de árvores e outros transtornos.



O metorologista atua na área há quase cinco décadas e alerta que o poder público tem atuado, geralmente, em pós eventos climáticos e não em ações rotineiras de prevenção.

Em Campo Grande, por exemplo, "falta um Plano de Emergência, com a instalação de sensores de volume de chuva por regiões e/ou bairros, para análise direta dos dados pela Defesa Civil Municipal", diz o meteorologista.

Abrahão também cita que o Plano de Emergência para eventos climáticos deve ter o envolvimento direto da Secretaria de Obras - com atuação preventiva de enchentes e queda de árvores - e da Secretaria de Saúde e do Corpo de Bombeiros - com plano definido e detalhado para atendimento emergencial e prioritário à população.

Assista à entrevista realizada no Jornal CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (18).

