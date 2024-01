Fisioterapia promove qualidade de vida da juventude à terceira idade

A rotina agitada do dia a dia muitas vezes nos coloca diante de desafios relacionados à saúde física e mental. Nesse cenário, a atuação da Fisioterapia tem se destacado como uma aliada fundamental, muito além apenas da reabilitação, destacando-se na prevenção e na promoção da saúde em todas as fases da vida.

Os jovens hoje têm se preocupado com a saúde física e mental, com isso a Fisioterapia desempenha um papel vital, desde a orientação sobre práticas ergonômicas até a prevenção de lesões esportivas, os fisioterapeutas têm contribuído para que os jovens desfrutem de uma vida ativa e saudável.

O envelhecimento não é um obstáculo para uma vida plena, e a Fisioterapia tem focado na promoção do envelhecimento ativo. Programas específicos para a terceira idade focam na manutenção da mobilidade, na prevenção de quedas e no alívio de dores crônicas, permitindo que os idosos desfrutem de uma vida independente e satisfatória.

A UNIGRAN destaca-se nesse cenário, moldando profissionais capacitados para atender desde a juventude até a terceira idade e impulsionando o crescimento do mercado de trabalho na área como protagonistas na promoção do bem-estar.

Para entender melhor o crescimento da profissão, conversamos com o coordenador do curso de Fisioterapia da Unigran em Dourados, prof. Eduardo Loreti, que ressaltou a importância dessa profissão para o futuro. "A Fisioterapia avançou muito nos últimos anos e vai avançar ainda mais no futuro, principalmente com o surgimento de novas tecnologias com o objetivo de melhorar a prática profissional, por isso vai se destacar quem está preparado para atuar na promoção de qualidade de vida das pessoas de todas as idades”, considera o coordenador.

A Fisioterapia, cada vez mais, se posiciona como uma aliada na construção de uma sociedade saudável e ativa, atendendo às necessidades específicas de cada faixa etária. Ao promover a prevenção, reabilitação e o envelhecimento ativo, os fisioterapeutas estão desempenhando um papel crucial na construção de um futuro onde a qualidade de vida é uma realidade para todos.

Mercado de trabalho aquecido para Fisioterapeutas

O mercado de trabalho para a fisioterapia está em expansão, pois a população está vivendo mais e com mais problemas de saúde. Os fisioterapeutas são cada vez mais requisitados e a demanda por profissionais qualificados tem aumentado substancialmente para atuar em hospitais, clínicas, centros de reabilitação, academias e empresas.

A UNIGRAN, alinhada com as tendências do mercado, prepara seus estudantes para aproveitar essas oportunidades crescentes. O enfoque na interdisciplinaridade e a adoção de tecnologias inovadoras no processo de aprendizagem proporcionam aos alunos uma visão abrangente e atualizada da profissão.

Diante desse contexto promissor, a Fisioterapia da UNIGRAN destaca-se como um pilar essencial na construção de um futuro mais saudável e ativo para todas as idades. A instituição continua firme em sua missão de formar profissionais que não apenas tratem lesões, mas que também promovam a qualidade de vida em todas as fases da jornada humana.

Faça Fisioterapia na UNIGRAN em Dourados

O curso de Fisioterapia da UNIGRAN garante uma formação ampla e completa, tanto do ponto de vista teórico quanto do prático. A fim de colocar no mercado um fisioterapeuta com todas as principais competências compreendidas e desenvolvidas, a grade curricular inclui aproximadamente 800 horas de estágios supervisionados nas áreas de: Fisioterapia Hospitalar; Fisioterapia na Saúde da Criança; Fisioterapia na Saúde da Mulher; Fisioterapia Neurofuncional; Fisioterapia em Saúde Coletiva; Fisioterapia Respiratória e Cardiovascular e Fisioterapia Traumato-ortopédica Funcional.

- MEC nota 5

- Bacharel

- 10 semestres

- Noturno

Faça Fisioterapia na UNIGRAN em Campo Grande

O curso de Fisioterapia da Unigran Capital proporciona uma formação sólida e qualificada para que o futuro fisioterapeuta seja capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Com excelente estrutura, laboratórios e Clínica de Fisioterapia, equipada com diversos atendimentos ambulatoriais que proporcionam um ambiente real de aprendizagem voltado para as atividades e procedimentos práticos do fisioterapeuta.

- MEC nota 5

- Bacharel

- 10 semestres

- Integral/Noturno

