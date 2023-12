"Foi um ano difícil que termina de forma positiva", avaliam especialistas em mercado financeiro

Nesta terça-feira (5) a Rádio CBN Campo Grande, em parceria com a Rio Negro Investimentos, estreou a série Análise e Perspectivas 2023/2024 sobre o comportamento do mercado financeiro. O primeiro episódio trouxe uma análise dos acontecimentos mundiais que influenciaram na tomada de decisão dos investidores.

Os analistas João Soares e Lilian Linhares traçaram uma linha de tempo, ao longo de 2023, para trazer os principais fatos registrados na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos que impactaram e mudaram os rumos do mercado financeiro, num período de grande volatilidade no setor.

Acompanhe o episódio completo, clicando no vídeo abaixo:

Nesta quinta-feira (7) os especialistas vão relatar o comportamento do mercado financeiro a partir dos fatos políticos, fiscais, tributários, ambientais, entre outros, ocorridos no Brasil neste último ano. A série Análise e Perspectivas 2023/2024 vai ao ar a partir das 10h15 da manhã e pode ser acompanhada ao vivo pelo canal da rádio no Youtube.



