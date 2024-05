Frio toma conta de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira

Uma frente fria intensa e rápida deve provocar uma significativa mudança no tempo em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (24). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima Cemtec, o dia será marcado pela queda acentuada das temperaturas, céu encoberto e possibilidade de chuvas, principalmente nas regiões centro-sul e oeste do estado.

A queda das temperaturas será o principal destaque do dia. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 16°C e a máxima de 24°C. Os termômetros em Dourados marcam 14ºC inicialmente e chegam a 22°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 11°C e atinge 19ºC à tarde. Iguatemi, na região Conesul, tem mínima de 13°C e máxima de 21ºC.

Continue Lendo...

No Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 18ºC e 32ºC, já a mínima em Três Lagoas é de 20°C e a máxima de 31ºC. Na região norte, Coxim registra 18ºC pela manhã e chega aos 27°C nos horários mais quentes.

Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 17ºC e máxima de 25ºC; no município de Aquidauana, os valores variam entre 16°C e 24°C. Em Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, as temperaturas iniciam aos 14°C e sobem até 18ºC.