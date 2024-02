Funtrab apresenta mais de mil vagas de emprego

Nesta terça-feira, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) organiza o Feirão da Empregabilidade com 170 vagas de contratação imediata e mais de 1,7 mil outras oportunidades.

No evento estarão presentes as equipes de recrutamento as empresas nos segmentos de restaurantes, rede de farmácias, materiais de construção, manutenção de serviços industriais, residencial de alto padrão, confecções, ramo energético, transporte rodoviário de passageiros e rede supermercadista.

São 130 oportunidades nas áreas de Serviços, Transporte e Comércio nas funções de farmacêutico, jardineiro, serigrafista, costureira de máquinas industriais, oficial de manutenção, pintor de alvenaria, entre outras.

O Feirão acontece no piso térreo da sede Funtrab em Campo Grande, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 8h às 11h e das 13h às 16h. Interessados devem portar RG, CPF e Carteira de Trabalho para se cadastrar.

