Futuro do ecoturismo é discutido em Bonito, pilar do setor no país

Com o tema “Construindo Novos Destinos”, a terceira edição do Inspira Ecoturismo começou nesta terça-feira (10), reunindo um público de 550 pessoas no Centro de Convenções de Bonito. O evento segue até o dia 14 de setembro, com painéis, salas temáticas, rodadas de negócios, expositores, visitas técnicas para exploração dos atrativos da região e muito mais.

O Inspira Ecoturismo é uma iniciativa do Sebrae/MS, por meio do Polo Sebrae de Referência em Ecoturismo, sendo uma oportunidade única para empreendedores e gestores do setor se conectarem, trocarem experiências e descobrirem novas práticas e inovações.

“É o maior evento de ecoturismo do Brasil, que trazemos aqui para Bonito. Estamos conectando empresas locais com o mercado, trazendo gestores de vários estados brasileiros para podermos compartilhar boas práticas, inspirar novos destinos para o nosso ecoturismo, discutindo pautas para esta importante atividade econômica, que tanto interfere no desenvolvimento dos territórios e contribui com o faturamento das pequenas empresas”, destaca a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Inspira Ecoturismo

Nesta terça-feira (10), primeiro dia de evento, o Inspira Ecoturismo em Bonito contou com três horas de mostra sobre ecoturismo sustentável e inovação, além da palestra do autor americano, B. Joseph Pine II , que falou sobre "The Experience Economy" (A Economia da Experiência) e como isso impacta o turismo mundial.

O evento segue em Bonito até o dia 14 de setembro com outras palestras, troca de experiências, salas temáticas e espaços artísticos.

Os dois últimos dias de evento, a sexta-feira (13) e o sábado (14), serão dias exclusivos para os participantes viverem as experiências em alguns destinos de Bonito, como mergulho no Rio Formoso, cavalgada, conhecer o recanto ecológico Rio da Prata, ecoturismo no Rio Sucuri e muito mais.