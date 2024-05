Gaeco cria canal para receber denúncias sobre a corrupção no futebol de MS

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPMS), disponibilizou um número de telefone celular para receber denúncias sobre o esquema de corrupção que teria desviado mais de seis milhõe de reais da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), somente nos últimos cinco anos.

O canal de comunicação ficará ativado por 30 dias e foi criado devido à grande procura de pessoas ligadas a clubes e fornecedores da FFMS dispostas a contribuir com as investigações que levaram à prisão do presidente da instituição, Francisco Cezário de Oliveira, no cargo há 25 anos.

As denúncias poderão ser feitas até o dia 20 de junho, por meio de ligações e mensagens de WhatsApp para o número (67) 99825 0547.

OPERAÇÃO 'CARTÃO VERMELHO'

As investigações do Gaeco, ao longo de 20 meses, identificaram um rombo superior a R$ 6 milhões de reais desviados da Federação de Futebol de MS por meio da falsificação de notas e gastos com diárias superfaturadas.

Na última terça-feira (21) o Ministério Público Estadual deflagrou a Operação 'Cartão Vermelho', na qual um dos principais alvos foi Francisco Cezário.

Ao todo, foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

O advogado da FFMS, André Borges, confirmou que Francisco Cezário e os outros seis integrantes da federação envolvidos na investigação, já passaram por audiência de custódia e não há prazo para serem liberados.

A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não se pronunciou sobre o caso.

