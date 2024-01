Guarda é salvo por moradores durante incêndio em escola na capital

Um incêndio teve início na noite deste domingo (7) na Escola Municipal Antônio José Paniago, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. As chamas atingiram apenas a cozinha da unidade escolar e só uma pessoa estava no local, um guarda municipal que ficou ferido mas foi socorrido imediatamente por moradores. A Guarda Civil e Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente, contiveram as chamas e encaminharam o servidor para a Santa Casa, onde continua internado.

No momento do incêndio, o rapaz foi socorrido pelo pedreiro Jean Carlos Alves e a mãe dele, a cozinheira Divanilda Alves Ferreira, que moram próximos a escola e estavam sentados na calçada no momento da explosão e conseguiram ouvir também os gritos de socorro do guarda.

Jean Carlos Alves e sua mãe, Divanilda Alves. Foto: Gerson Wassouf

"A gente ouviu a explosão e saiu correndo pra ver o que que era, daí o guarda tava pedindo socorro. O portão tava trancado e imediatamente a gente começou a meter o pé no portão pra abrir, pra poder tirar ele lá de dentro lá porque ele tava queimado. Graças a Deus a gente conseguiu e depois não deixamos as pessoas chegarem perto porque a chama tava lá dentro na cozinha do colégio, podia explodir os bujões e tudo. Começamos a cuidar para não acontecer nada a mais. Os Bombeiros chegaram rápido e a Guarda Municipal que levou ele pro hospital", conta Jean.

"Eu só penso que a gente tem que salvar o ser humano, né? A gente não pode deixar acontecer o pior. Eu acho que a gente fez certo e salvamos uma vida", conta a dona Divanilda.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que o servidor sofreu queimaduras de 2º grau e segue internado na Santa Casa de Campo Grande.

"Os danos estão sendo calculados, e as equipes estão trabalhando para recuperar o prejuízo e assim, não afetar o retorno das aulas", conclui a nota.