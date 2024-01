Governo do Estado e Prefeitura de Ponta Porã discutem obras de infraestrutura urbana

O governador Eduardo Riedel (PSDB) se reuniu nesta quarta-feira (24) com o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos (PSDB), para discutir obras de infraestrutura urbana no município. O encontro resultou na expectativa de investimento de mais de R$ 30 milhões para pavimentação de bairros na cidade.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Estado (Seilog), Hélio Peluffo, participou da reunião e destacou que as obras vão trazer benefícios diretos à população de Ponta Porã. "O prefeito trouxe as demandas e o governador validou os pedidos. São mais de R$ 30 milhões para pavimentação nos bairros da cidade para este ano", revelou.

Peluffo ainda citou a obra de pavimentação em Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã. "O governador já autorizou a realização da obra, que será feita em várias etapas. Quando leva pavimentação para os bairros, traz melhorias na qualidade de vida da população, na saúde, gera empregos e valoriza imóveis", disse.

O prefeito Eduardo Campos elogiou a parceria positiva entre o município e o Estado, que traz investimentos e obras importantes à população. "Nunca saímos daqui com as mãos abanando e desta vez vários bairros serão contemplados com pavimentação. A cidade carece deste serviço e o governador se sensibilizou com nossos pedidos", afirmou.

Campos destacou que faltam alguns ajustes e que em breve fará a divulgação dos bairros e detalhes das obras na cidade. "Saimos daqui muito felizes e contentes com o resultado da reunião, em que a prefeitura e o Estado trabalharam juntos", completou.

*Com informações do Goveno de MS