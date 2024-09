Homem é preso em Miranda com cápsulas de cocaína no estômago

Em uma ação conjunta realizada no último sábado (21), policiais militares e ambientais prenderam um homem de nacionalidade estrangeira transportando cápsulas de cocaína em seu estômago. O caso ocorreu durante uma fiscalização de rotina em um ônibus de passageiros.

De acordo com informações da polícia, um dos passageiros começou a passar mal no banheiro do ônibus, expelindo cápsulas envoltas em plástico. Ao abordar o suspeito, os policiais descobriram que ele estava transportando drogas em cápsulas, prática comum no tráfico de cocaína. O homem foi levado imediatamente ao hospital, onde passou por atendimento médico.

Continue Lendo...

Até o momento da última atualização, ele havia expelido 86 cápsulas e afirmou que todas continham cocaína, mas ainda não sabia a quantidade total ingerida.

O estrangeiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece sob custódia no hospital até a completa eliminação das cápsulas ingeridas.

*Com informações da PMA