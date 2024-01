Homem é preso por pescar em período de defeso no rio Aquidauana

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande prendeu um homem por pesca ilegal no rio Aquidauana, no último sábado (06). A ação foi realizada após denúncia anônima.

A equipe policial recebeu a informação de que uma embarcação estava com pescados em seu interior e navegando pelo rio. Durante o patrulhamento, a guarnição localizou um barco atracado no porto de um rancho, nas proximidades do loteamento Chácara das Mansões.

Ao realizar a vistoria, os policiais encontraram 13 anzóis de galhos com corda e chumbadas, além de duas iscas vivas, sendo um exemplar de bagre e outro de lambari. O responsável pelo barco confessou que havia navegado no rio Aquidauana, juntamente com mais duas pessoas que não estavam no local no momento da fiscalização.

O homem foi preso por pesca no período da piracema. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rochedo, onde foi autuado em R$ 5.000,00 e teve a embarcação e os petrechos de pesca apreendidos.

Período de defeso

O período de defeso é uma medida adotada pelo governo para proteger a reprodução de espécies de peixes e outros animais aquáticos. Durante esse período, a pesca é proibida em determinados locais e horários.

Em Mato Grosso do Sul o período de defeso vai até o dia 28 de fevereiro.

*Com informações da PMA