IFMS divulga estudo sobre os impactos das mudanças climáticas na agropecuária do estado

O estudo publicado pelo Instituo Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), usou de modelos matemáticos para tentar prever quais serão os impactos das mudanças climáticas na agropecuária do estado.

As projeções apontam para o aumento de até 1,5°C na temperatura até 2030, além de indicar a diminuição no regime de chuvas nos meses de julho a outubro. Conforme o estudo, as chuvas de fevereiro a março devem ser maiores nos próximos anos.

