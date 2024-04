Inaugurado novo centro de referência para estudantes e atletas paralímpicos

Mato Grosso do Sul têm um novo Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar, que vai atender alunos da rede estadual e atletas paralímpicos. O novo Centro de Esportes é na antiga Escola Riachuelo, que atendia alunos dos bairros Cabreúva, Vila Planalto e Amambai, em Campo Grande. Ela foi desativada no ano de 2019. Para viabilizar o espaço foi investido R$ 680 mil.

O novo espaço, foi revitalizado através do projeto "Revitalizando a Educação com Liberdade", que conta com a mão de obra de detentos para reformas de unidades de ensino.

O Centro de Referência oferece uma estrutura moderna e completa, com dois andares, pátio, estacionamento coberto, muros, quadra poliesportiva, além de rede elétrica e de ar condicionado totalmente reestruturadas, iluminação com lâmpadas e tomadas novas, 70 ventiladores de teto e serviços de jardinagem.

“Mato Grosso do Sul e Campo Grande não tinha um centro de referência com esta finalidade. A antiga Escola Riachuelo foi transformada por meio desta parceria do Governo com o Tribunal de Justiça. É um equipamento que vai servir toda sociedade como referência ao paradesporto e aos jovens no contraturno, na preparação desde o esporte de base ao alto rendimento”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O novo Centro de Referência vai além do esporte. Sob a responsabilidade da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o local também oferecerá oficinas e cursos na área de cultura, proporcionando aos alunos da Rede Estadual de Ensino um espaço completo para o desenvolvimento integral.

“Hoje o Mato Grosso do Sul, é referência através do Prodesc, do Paradesporto, e do Esporte Escolar. Por isso, nós precisávamos de um espaço como esse que pudesse trazer os nossos atletas de referência para fazer um treinamento mais especializado, mas principalmente qualificar os professores, os técnicos, e esse espaço aqui sem dúvida é perfeito para isso”, frisou o secretário da Setesc Marcelo Miranda.

O novo espaço foi viabilizado devido o projeto “Revitalizando a Educação com Liberdade”, que chega assim a sua 15° obra concluída. Criado pelo Tribunal de Justiça de MS, por meio da 2ª Vara de Execução Penal da Capital, a iniciativa já tem 10 anos de funcionamento, promovendo ressocialização e economia aos cofres públicos.

Os detentos realizam a obra de reforma e revitalização dos espaços, recebem os salários para desempenhar o trabalho e contam com redução da pena. O projeto prevê ainda desconto de 10% na remuneração de cada detento, para custear a compra de matéria de construção utilizado na reforma das escolas.

“Neste novo espaço aqui teve a participação de 25 detentos. Eles têm a possibilidade de trabalhar, ganham remuneração e a cada dia de trabalhado, tem redução de três dias da pena. Além de contribuir para compra do material. Este é um trabalho conjunto com o Governo do Estado, que vai continuar”, afirmou o presidente do TJMS, Sérgio Fernandes Martins.

*Com informações da Fundesporte