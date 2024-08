Incêndios diminuem 95% com chegada da chuva no Pantanal

O número de incêndios no Pantanal teve uma queda expressiva, de cerca de 95%, com a chegada da nova frente fria à Mato Grosso do Sul. No momento, 479 focos de calor estão ativos em 19 propriedades. Destes, apenas 117 são na parte Sul do bioma, segundo dados de satélite da plataforma Pantanal em Alerta.

O município de Miranda foi um dos mais atingidos pelas chamas nos últimos dias. Ontem (7), mais de 6 mil focos de calor estavam ativos e os incêndios ficaram fora de controle. Hoje (8), esse número caiu para 73 focos, com a chegada da chuva. Foram 12,6 mm registrados até agora e a umidade relativa do ar na região passou dos 90%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No município de Corumbá, a chuva foi ainda mais volumosa. Só hoje (28mm), choveu praticamente o dobro do registrado em todo o mês de agosto no ano passado. Neste momento restam apenas 41 focos de calor ativos.

FORÇA DA FRENTE FRIA

Em alguns municípios de Mato Grosso do Sul não chovia há mais de 100 dias. E, pelo menos por enquanto, a chuva contribui para controlar os incêndios no bioma. Mas o prognóstico dos meteorologistas para os próximos dois meses é de longos períodos de estiagem, e, quando a chuva vier, deve ser fraca e mal distribuída, o que traz preocupação para brigadistas e pantaneiros.

A área queimada no Pantanal, até agora, é de 1,45 mi de hectares, isso representa cerca de 10% do bioma. Dado histórico e alarmante, nunca antes registrado nesta época do ano.