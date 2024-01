Inflamações de ouvido são causa de aumento de atendimentos no verão

A estação mais quente do ano, o verão, é um convite para se refrescar na piscina, rios e cachoeiras. Nestas condições, acaba sendo comum o aparecimento de otites, inflamação de ouvido, as chamadas otites de verão.

De acordo com o otorrinolaringologista, Bruno Higa Nakao este é o período do ano de maior demanda, no consultório, por inflamações de ouvido. “Há um aumento de cerca de 20% na procura por atendimento”, destacou o médico.

Entre as orientações para evitar o agravamento da situação, Nakao explicou o que não fazer. “Não introduzir cotonete. Isso pode empurrar ainda mais a cera do ouvido mais para o fundo, agravando a inflamação”.

Em caso de entrada de água no ouvido, para evitar o desenvolvimento do quadro inflamatório, o otorrino explicou que a atitude de inclinar a cabeça e dar leves batida, pode ajudar a desobstruir o ouvido. Acompanhe a entrevista completa.