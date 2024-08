Intenção de Consumo das Famílias cresce em Campo Grande

A Intenção de Consumo das Famílias (ICL) campo-grandenses cresceu em agosto e atingiu a marca de 108,7 pontos, dois décimos a mais do que no mês de julho (108,5) e quase quatro pontos maior do que em agosto do ano passado (104,9). Há mais de 1 ano, a Capital Morena mantém esse índice acima de 100 pontos, que é considerada a linha de neutralidade.

Um dos fatores que ajuda a explicar esse cenário é o sentimento de segurança financeira. 52,3% das pessoas que responderam à pesquisa, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, se sentem mais seguras em seus empregos, em relação ao mês de agosto do ano passado. 13,5% se sentem menos seguros. 19,8% acham que está igual e 14,1% estão desempregados no momento. 0,3% dos participantes não souberam responder.

De acordo com a economista da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), Regiane Dedé de Oliveira, a economia da Capital vive um bom momento. “É um período muito positivo para o comércio de Campo Grande, porque, o consumidor estando mais propenso a comprar, o empresário também fica mais otimista e acaba investindo mais e contratando mais”.

O estudo também aponta aumento de 2,9% na disposição para compras a prazo. Foi através do parcelamento que a fonoaudióloga Ariane Alves garantiu a próxima viagem em família. “A gente optou por fazer uma viagem na semana do saco cheio, quando as escolas, normalmente, liberam as crianças das aulas. Essa viagem está sendo planejada há algum tempo, está sendo paga há algum tempo já, desde junho estamos pagando. A gente se sentiu seguro para fazer esse parcelamento e vai ser a nossa viagem de férias em outubro”.

A economista da Fecomércio, Regiane de Oliveira, demonstrou otimismo para os próximos meses. “O Dia das Crianças acontece em outubro, mas nós divulgamos a pesquisa um pouco antes para saber a intenção de compra desse consumidor. Então esperamos que para os próximos meses aí a gente tenha avanços consecutivos nesse índice [ICF]”.