Interagro 2024 é considerado primeiro evento Carbono Neutro em MS

O Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho – SRCG realiza a quarta edição do Interagro. O evento reúne grandes nomes da política nacional que também são referências no setor agropecuária, como o ministro da economia (2019-2022) Paulo Guedes, o presidente da FPA, Pedro Lupion e a senadora Tereza Cristina.

Com a pauta sustentável cada vez mais presente no dia a dia, o evento será o primeiro do agro sul-mato-grossense a ser considerado Carbono Neutro, medindo e compensando todas as emissões geradas pelo evento. A CEO da empresa AMAIS Governança Agroambiental, Daniele Coelho, explica para o CBN Agro deste sábado (22), como está sendo realizada a logística para que o Interagro 2024 esteja dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), ligados ao Pacto Global Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas.

