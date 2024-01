Investimentos em infraestrutura e logística de MS chegam a R$ 1,8 bilhão em 2023

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investiu mais de R$ 1,8 bilhão em infraestrutura e logística em 2023, com foco na melhoria da malha viária, da infraestrutura urbana, da estruturação aeroviária, da reestruturação energética e da expansão do saneamento básico.



Malha viária

O maior investimento foi na melhoria e ampliação da malha viária, com R$ 1,5 bilhão. Foram pavimentados 378 quilômetros de rodovias, incluindo a MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Cabeceira do Apa, a MS-320 em Três Lagoas, a MS-345, conhecida como Estrada do 21, e a MS-386, de Iguatemi a Amambai. Também foram realizadas ações de manutenção viária em 12.800 quilômetros de estradas e obras de restauração em 84 quilômetros de rodovias. Além disso, foram construídas 12 novas pontes de concreto.

Continue Lendo...

Infraestrutura urbana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro foco dos investimentos foi a melhoria da infraestrutura urbana dos municípios, com R$ 301,8 milhões. Foram feitos mais de 54 quilômetros de drenagem e 140 quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas. As ações contemplaram todos os municípios do Estado, de Campo Grande a Figueirão.

Estruturação aeroviária

A estruturação da infraestrutura aeroviária do Estado recebeu R$ 16,4 milhões, com implantação de alambrados operacionais, projetos de novos aeródromos, ampliação e restauração de aeródromos já existentes, construção de hangar e instalação de estruturas de apoio.

Reestruturação energética

A reestruturação energética do Estado teve R$ 9,1 milhões em 2023, com a iluminação das avenidas do Poeta e dos Cafezais, em Campo Grande, da Avenida Marcos Freire, em Novo Horizonte do Sul, e o convênio para a iluminação pública em LED no anel viário de Ponta Porã.

Setor habitacional

No setor habitacional, com R$ 25,5 milhões foram garantidas a entrega de 2.260 unidades habitacionais de programas como o Bônus Moradia; e o repasse de quatro mil títulos de regularização fundiária.

Saneamento básico

Já na expansão do saneamento básico, R$ 34,9 milhões garantiram a ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água.

*Com informações da Agesul