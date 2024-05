Lei do Combustível do Futuro deve trazer duplicação do processamento de soja até 2035

Se o projeto de lei “Combustível do Futuro” for aprovado no Congresso Nacional e virar lei, a indústria esmagadora de soja no Brasil terá que duplicar a capacidade de processamento do grão. No caso do da mistura do biodiesel ao diesel, passaria dos atuais 14% para 25% até 2035.

De acordo com a Abiove - Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, o aumento da demanda interna pelo biocombustível exigiria a construção de pelo menos mais 40 unidades processadoras de soja e mais umas 35 de biodiesel.

