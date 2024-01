Mais de 41 mil eleitores de Campo Grande têm o título cancelado

O ano de 2024 será marcado pelas eleições municipais, em que os eleitores irão às urnas no dia 6 de outubro para votar para prefeito e vereador. No entanto, 41.665 pessoas estão com o título eleitoral cancelado em Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, esse número ultrapassa os 122 mil eleitores.

O cancelamento da inscrição do eleitor pode ocorrer por diversos motivos, como deixar de votar ou justificar a ausência às urnas em três eleições consecutivas.

O chefe da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Wilson Borba, comenta a importância da regularização do título. "O eleitor tem que regularizar o título, porque ele serve para diversas fases da vida civil dele, claro, principalmente para votar. Então isso é importante que ele tenha, porque é um ato de cidadania, que ele compareça para essas atividades", disse.

O prazo para regularizar o título, ou emiti-lo pela primeira vez, termina no dia 8 de maio. Wilson Borba explica quais são os trâmites aqui na capital.

"Aqui nós temos vários atendimentos, nós temos um alistamento que aquele eleitor tem de primeira vez, que ele tem que vir até aqui com um documento pessoal e uma comprovante de residência, aí tem também aquele que é transferir de domicílio civil para ele votar perto da casa dele, e tem os casos de revisão em que ele vai revisar os dados perante cadastro eleitoral", explicou.

Ainda segundo o chefe da 44ª Zona Eleitoral, as pessoas devem procurar regularizar o título o quanto antes, para evitar filas nos últimos dias.

"Nós temos até 8 de maio, então a gente pede para que as pessoas não deixem para o mês de maio, para os últimos dias, porque vai encher muito, então para evitar que passe horas na fila", disse.

Atualmente, Campo Grande conta com dois locais de atendimento ao eleitor: o Fórum Eleitoral e o Cijus (Centro Integrado de Justiça), no centro da cidade.

Não é necessário agendamento para regularizar o título. Basta chegar e pegar uma senha para ser atendido.