Mais de 5 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Em Campo Grande, 5.132 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (6) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia a semana com 4.592 vagas de empregos disponíveis em 35 cidades do Estado. São opções em áreas como serviços, comércio, construção civil, área industrial e setor rural.

Em Campo Grande são 1.812 vagas, tendo entre as opções 126 para auxiliar de limpeza, 100 para carreteiros, além de ajudante de carga e descarga de mercadorias (75), operador de telemarketing (75), auxiliar de linha de produção (73), vendedor interno (67), motorista de ônibus (57), entre outros.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h00, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 3.320 oportunidades de emprego nesta terça-feira (6), para 165 profissões diferentes, oferecidas por 236 empresas em Campo Grande. Destaque aos recrutamentos para almoxarife (2 vagas); atendente de padaria (81 vagas); auxiliar de cozinha (25 vagas); conferente de carga e descarga (4 vagas); costureira (12 vagas); pedreiro (89 vagas); entre outras.

Quanto às vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são 2.281 oportunidades disponibilizadas em 77 áreas. Há postos para operador de caixa (492 vagas); balconista de açougue (55 vagas); auxiliar de desenvolvimento infantil (2 vagas); instalador e reparador de redes telefônicas (20 vagas) e montador de bicicletas (1 vaga).

O público PcD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 20 vagas exclusivas para preenchimento. Destaque aos chamados para auxiliar administrativo (5 vagas); auxiliar de limpeza (3 vagas) e copeiro (1 vaga), por exemplo.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Balcão de Empregos no Bairro

Na Associação dos Moradores do Coophavila II (AMOC II), das 8h às 13h, serão disponibilizadas 600 vagas para contratações imediatas, com entrevistas no local. Para isso, estarão presentes, equipes do departamento de Recursos Humanos de nove empresas.

A agenda prevê oportunidades em 16 atividades profissionais diferentes: assistente administrativo, auxiliar de estoque, encarregado de loja, encarregado de estoque, pedreiro, auxiliar de instalação e refrigeração, auxiliar de escrita fiscal, vendedor interno, conferente, operador de caixa, repositor, atendente de frios (padaria), atendente de açougue, fiscal de prevenção de perdas, motorista entregador, auxiliar de linha de produção e auxiliar de limpeza.

Os parceiros que anunciam as vagas são a Luppa, Assaí Atacadista, Supermercado Pires, Grupo Petrópolis, Lions Mutual Proteção Veicular, Novatec, Santa Casa de Campo Grande, JBS Friboi e JBS Couros.