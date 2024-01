Mato Grosso do Sul registra alta de 4,8% no setor de serviços

O setor de serviços em Mato Grosso do Sul registrou uma alta de 4,8% em novembro de 2023, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alta foi a maior entre os estados brasileiros, e representa uma recuperação após as quedas registradas em setembro (-3,9%) e outubro (-5,9%).

O economista Aldo Barrigosse, explica que a alta em novembro foi puxada pelo setor de construção civil, que vem crescendo ano após ano no estado. "A construção civil é um setor que gera muita demanda por serviços, como alimentação fora do lar, hospedagem, transporte e outros", afirma Barrigosse.

O economista também destaca o aumento do turismo de negócios no estado, que também contribuiu para a alta do setor de serviços. "O turismo de negócios é um setor muito forte em Mato Grosso do Sul, e a alta da atividade econômica no país também ajuda a impulsionar esse segmento", diz Barrigosse.

O setor de serviços engloba áreas como transporte, alojamento e alimentação, comunicação, cultura e esporte, entre outras.