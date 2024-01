Mercado agrícola sofre dificuldades e agricultura regenerativa pode elevar produção

O analista de mercado, Vlamir Brandalizze, participou do CBN Agro deste sábado (27) e pontuou as dificuldades hoje do mercado agrícola, tanto no ambiente nacional, quanto internacional. O piso de preços para o soja no físico brasileiro recuou bastante, com Mato Grosso do Sul com cotações em R$ 105,00 a saca de 60 quilos, no Mato Grosso os negócios estão abaixo de R$ 100,00. A expectativa de grande oferta da oleaginosa da América do Sul tem trazido forte impacto nos valores praticados

Definir onde investir para obter ganhos reais de produtividade é uma das principais decisões de produtores rurais à medida que surgem novos desafios à atividade agrícola no país, ano após ano. Para apoiar essa escolha e impulsionar a prática de agricultura regenerativa no campo e incrementar a produtividade em até 30 sacas por hectare, o CBN Agro recebeu Ademar Oliveira, gerente de produtos de milho da Bayer.

Confira o programa na íntegra: