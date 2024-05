Mesmo com preços mais altos, soja brasileira segue com volumes fortes de embarques

As exportações brasileiras de soja somam 8,28 milhões de toneladas até o fechamento da terceira semana do mês de maio, versus 15,58 milhões de toneladas no mesmo mês completo do ano passado.

Na coluna CBN Agro Mercado desta quarta-feira (22), Fabiano Reis comentou que maio é um dos meses de maiores embarques de soja do Brasil, quando o país já colheu normalmente a maior parte da nova safra da oleaginosa. O line-up dos portos brasileiros aponta para embarques de 14,68 milhões de toneladas.

Confira a coluna na íntegra: