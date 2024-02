Motorista embriagado causa capotamento em Ribas do Rio Pardo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem em Ribas do Rio Pardo por dirigir embriagado e causar capotamento em trecho da BR-262.

O causador do acidente, encanador industrial de 52 anos, conduzia um Vw SpaceFox. Em alta velocidade, ele colidiu atrás de um Honda Civic, que fez o Honda capotar.

Os dois condutores se feriram levemente, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e já tiveram alta. O condutor da Space Fox seguiu para prisão em flagrante.

Segunda ocorrência

Ainda na BR-262, policiais flagraram um Gol se deslocando sem controle na pista de Campo Grande para Ribas do Rio Pardo. Após alguma dificuldade para fazer o veículo parar, autoridades realizaram o teste do bafômetro e fizeram a prisão do operador de máquinas industriais que estava embriagado.

Ambas as prisões foram feitas neste domingo (4).