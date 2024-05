Nevoeiro e temperaturas amenas marcam a quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Uma alta pressão atmosférica pós-frontal garante tempo firme e ameno em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15), com a possibilidade de formação de nevoeiro e neblinas em algumas regiões, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A Capital, Campo Grande, terá amanhecer fresco com 17°C, subindo até os 28°C no pico do calor. Em Dourados, as temperaturas variam entre 15°C e 24°C. Na região Sul do Estado, Ponta Porã e Iguatemi registram mínima de 13°C e 14°C, respectivamente, com máximas de 20°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam termômetros entre 18°C e 30°C. Já no Norte, Coxim e Camapuã têm mínimas de 18°C e máximas de 29°C.

Para o Sudoeste, Porto Murtinho marca 14°C pela manhã, subindo para 19°C à tarde. No Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram 16°C pela manhã, com máximas de 23°C e 27°C, respectivamente.

