Megaoperações da PF desarticulam quadrilhas internacionais de tráfico e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) duas megaoperações simultâneas, batizadas de "Sordidum" e "Prime", para combater organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsificação de documentos públicos e tortura.

As operações, que contam com a participação de mais de 250 policiais federais, estão sendo coordenadas pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DRCOR) em Ponta Porã (MS) e tem alcance nacional, com mandados cumpridos em 11 estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba e São Paulo.

Em três anos de investigação, a Polícia Federal apurou que os criminosos chegaram a enviar pelo menos seis toneladas de drogas para países da América Central. Para movimentar e ocultar os valores e bens de origem ilícita, o grupo utilizava doleiros na fronteira do Brasil com países vizinhos, além da criação de empresas de fachada, negócios dissimulados e pessoas interpostas.

Ao todo, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão, 25 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária, além do sequestro de cerca de 90 imóveis e bloqueio de bens e valores de 80 pessoas e empresas envolvidas nos crimes.

O cumprimento dos mandatos está sendo realizado em 27 cidades, sendo elas: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Caarapó e

Bonito, em Mato Grosso do Sul; Lauro de Freitas, na Bahia; Boca da Mata, em Alagoas; Duque de Caxias, no Rio de Janeiro; Itapema, São José e Palhoça, em Santa Catarina; Minaçu e Goiânia, em Goiás; São Félix do Xingu, Xinguara, Tucumã e

Redenção, no Pará; Cruzeiro do Sul, Ibaiti, Maringá e Curitiba, no Paraná; Confresa, Barra do Garças, Guiratinga e Tesouro, em Mato Grosso; Santa Fé do Sul, em São Paulo; e João Pessoa, na Paraíba.

*Com informações da Polícia Federal

