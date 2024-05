Colisões com postes já deixaram mais de 24 mil pessoas sem energia no estado

A cada 3 dias um poste é atingido por algum veículo em Mato Grosso do Sul. Os dados são da Energisa, a concessionaria de energia elétrica do estado, e incluem apenas os casos onde houve interrupção de energia, nos 74 municípios que são atendidos pela empresa. Ou seja, o número pode ser ainda maior.

De janeiro até agora, foram 39 registros, que afetaram 24,5 mil pessoas. No mesmo período de 2023, aconteceram mais batidas, 42 ao todo, mas a quantidade de pessoas afetadas foi menor, pouco menos de 22 mil.

Um dos acidentes aconteceu em Campo Grande, na rua Brilhante, quando uma motocicleta atingiu um poste. Aline Oliveira trabalha como atendente em uma loja que foi prejudicada pela colisão. Ela conta que o local ficou sem energia por horas."Ficou uma tarde sem luz. Nós precisamos fechar [a loja] e só retornamos, quando a luz voltou".

Segundo a concessionária, o tempo de conserto varia de acordo com o tamanho do estrago, já que em alguns casos é preciso trocar toda a estrutura. Os custos da operação são de responsabilidade do motorista infrator.

Além dos danos materiais, é preciso tomar cuidado para evitar riscos e preservar a vida de quem se envolve nesse tipo de acidente. O supervisor de Construção e Manutenção da Energisa, Cesar Augusto dos Santos explica os procedimentos que devem ser adotados.

"Os ocupantes do veículo devem manter a calma e permanecer dentro deles sem tocar nas partes metálicas, aguardando a chegada de uma equipe especializada da distribuidora, que irá realizar todos os procedimentos com a máxima segurança. Quem se deparar com um acidente nessas circunstâncias também precisa manter a distância e acionar imediatamente o corpo de bombeiro e avisar a Energisa pelos meios de comunicação".

O telefone para contato com a concessionário é o 0800-722-7272.

