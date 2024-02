MS fortalece vigilância sobre a Covid-19 e arboviroses

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta quarta-feira (7) e quinta-feira (8) os eventos ‘Avanços e Desafios da Covid-19 em 2024’ e ‘Abordagens Integradas no Combate às Arboviroses: Avanços no Manejo Clínico, Laboratorial, Vigilância e Controle Epidemiológico’, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Os eventos têm o objetivo de integrar e realizar o intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais da saúde de Mato Grosso do Sul, além da atualização de conceitos, estratégias, fluxos e o auxílio no fortalecimento da vigilância em saúde no estado.

"Desde o princípio do ano nós fizemos uma resolução estadual, oferecendo aos municípios a oportunidade de ampliar o horário de atendimento nas unidades básicas de saúde, isso para atender o paciente acometido pela doença. Nesse momento, os números do nosso estado não são alarmantes e acho que o mais importante agora é evitar a doença, porque aqui no nosso estado nós ainda estamos em condições de alcançar esse êxito. É importante que a população faça a limpeza dos terrenos, fazer com que os vasos de plantas não fiquem com água acumulada e que, quando passar o fumacê na frente da casa, abra as janelas para que a gente possa ter o maior impacto na redução do mosquito, que é o transmissor da doença", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, sobre a situação em MS.

Desde o início do ano, a capital registrou 579 casos de dengue. A superintendente de Vigilância em Saúde de Campo Grande, Veruska Lahdo, falou sobre os principais desafios na capital e o que está sendo feito pela secretaria.

"A grande problemática ainda está dentro das residências, inclusive apontado até pelo Ministério da Saúde, que mais de 70% dos focos são encontrados dentro das casas. Então a gente reforça mais uma vez a importância de toda a população também contribuir para esse trabalho que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde. No ano passado a gente instituiu a nossa sala de situação de arboviroses em dezembro, onde a gente já se organizou para alguns trabalhos que já estão sendo feitos. Hoje à tarde a gente vai ter mais uma reunião sobre essa sala de situação, para verificar como está a nossa situação e passar um cenário epidemiológico para a nossa secretaria e para todas as equipes. Então a gente vai fazer essa reunião hoje à tarde, e dessa reunião deve sair umas novas estratégias da gente estar conversando com outras instituições também", concluiu.

Também participaram do evento nesta manhã, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Dra. Crhistinne Maymone, o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dr. Júlio Croda, a consultora da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), Dra. Mariana Croda e entre outras autoridades.

O evento continua nesta quinta-feira (8), confira a programação completa:

- 9 horas – Abertura;

9h20 às 11h20 – Mesa Redonda: Dengue e a importância da vacinação dentro de uma estratégia integrada de controle

Moderadora: Dra. Crhistinne Maymone – Secretária-adjunta de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul

Palestrantes: Dr. Júlio Croda – Presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; Dra. Denise Alves Abud – Diretora Médica de Vacinas Takeda Brasil; Me. Ana Paula Rezende Goldfinger – Coordenadora de Imunização da SES/MS;

- 11h20 às 12 horas – Perguntas e Respostas;

12 às 14 horas – Almoço;

14 horas às 14h10 – Cenário Epidemiológico das Arboviroses: Mato Grosso do Sul

Bianca Modafari Godoy e Jéssica Klener Lemos – Enfermeiras da Gerência de Doenças Endêmicas da SES/MS;

- 14h10 às 14h40 – Estratégias para o enfrentamento no controle vetorial das Arboviroses

Dra. Alda Maria da Cruz – Diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde;

- 14h40 às 15h10 – Sequenciamento Genômico: Arboviroses

Dr. Felipe Naveca – Fiocruz/RJ;

- 15h10 às 16 horas – Desafios para o Manejo Clínico da Dengue

Dra. Mariana Croda – Infectologista e Consultora Opas;

- 16 horas às 16h20 – Coffee Break;

16h20 às 17h10 – Aspectos Clínicos e Manejo da Febre Chikungunya

Dr. Rivaldo Venâncio – Infectologista/Fiocruz/RJ

- 17h10 às 17h20 – Perguntas e Respostas;

17h20 – Encerramento.

Serviço

O auditório do Bioparque Pantanal está localizado a avenida Afonso Pena, 6.277 – Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

*Com informações da SES