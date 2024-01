MS participa de feira internacional de turismo

O turismo de Mato Grosso do Sul será representado na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, capital da Espanha. Essa é a primeira feira internacional de turismo do ano e ponto de encontro para profissionais da área. Com programação desta quarta-feira (24) até o próximo domingo (28), o evento também é a principal feira para os mercados receptivos e emissivos da Ibero-América.

A Fitur é voltada a profissionais do turismo (b2b) de mais 130 países que estão interessados em conhecer as últimas tendências do setor. Eles estarão reunidos no centro de exposições Ifema Madrid, assim como o público final (b2c) interessado nos destinos em oferta também podem visitar a feira durante os cinco dias de evento.

"A Fundação de Turismo de MS esteve na Fitur em 2018 e desde então é um desejo nosso voltar. Esta é a feira que abre o calendário de promoção internacional do turismo e é considerada uma das mais importantes feiras, juntamente com ITB Berlim e WTM Londres. Já estamos articulando há algum tempo para entrar nesse mercado e temos reuniões importantes agendadas com operadores que vendem muito para o público espanhol. Queremos fazer parcerias para que eles coloquem Mato Grosso do Sul também em suas prateleiras", ressalta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS).

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) participa juntamente com outros estados no estande da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), por representantes da hotelaria, operadores de turismo, companhias aéreas e organizações do turismo brasileiro.

"Além das reuniões agendadas durante a Fitur, estaremos juntos com a Embratur focados no mercado europeu que estará presente no evento e daremos continuidade ao trabalho de fortalecimento do posicionamento de MS no mercado internacional, na nossa presença nas feiras e eventos, reuniões com operadores e imprensa internacional. Nossa expectativa é muito boa de trazer bons resultados para nosso destino", salienta Wendling.

Com a campanha "Descubra um Brasil Espetacular" direcionada à Europa, a estratégia da Embratur é destacar a diversidade de atrações turísticas do Brasil. Essa campanha está alinhada com o reposicionamento da marca Brasil e também à retomada do diálogo e de parcerias com organizações de turismo europeias.

Mercado Espanhol

Segundo o Portal de Dados da Embratur referente a chegadas de turistas por via de acesso, entre os países europeus a Espanha ocupa a 6ª posição na lista dos que mais visitam o Brasil. E foi o 3º país que mais enviou turistas para os destinos sul-mato-grossenses no agregado do período de 2018 a 2023.

Dados e números da edição de 2023

A edição de 2023 (que decorreu de 18 a 22 de janeiro) superou todas as expetativas, pondo em relevo as boas perspectivas para a atividade turística a nível mundial.

A Fitur registou um importante crescimento, igualando praticamente as cifras do seu recorde histórico: mais de 222.000 assistentes (quase o dobro de 2022) 136.000 profissionais do setor (mais 68%) e 86.000 visitantes estimados após o encerramento das duas jornadas abertas ao público.

A feira contou com de 8.500 participantes de 131 países, 755 expositores titulares, distribuídos por 66.900 m2 de espaço expositivo. No âmbito digital, o tráfego da web de IFEMA MADRID alcançou o recorde de 146.000 visitas no primeiro dia de feira.

A plataforma digital Fitur LiveConnect, que complementa a feira com um formato híbrido de alcance temporal e geográfico, contabilizou em janeiro de 2023 mais de 56.000 inscrições. Saiba mais em www.esmadrid.com/pt/agenda/fitur-feria-de-madrid.

*Com informações da Fitur