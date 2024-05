Na coluna CBN Motors desta quinta-feira (23), Paulo Cruz apresentou as novidades do setor automotivo nesta semana, com destaque para a picape Chevrolet S10 renovada e o SUV elétrico Volvo EX30.

A Chevrolet S10 ganha uma frente renovada, deixando-a mais moderna e atraente. Já o O Volvo EX30 se destaca como o modelo mais barato da marca, mas com um preço ainda elevado de R$ 230.000,00.

Confira a coluna na íntegra: