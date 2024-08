Novo exame identifica vírus causadores de seis doenças em uma única amostra

Pesquisadores do Sabin Diagnóstico e Saúde, no Distrito Federal, desenvolveram um novo teste capaz de identificar, em uma única amostra, a presença no corpo humano dos vírus da dengue, zika e das febres amarela, chikungunya, do Mayaro e oropouche.

O exame, inédito no país, é realizado a partir de uma única amostra de sangue e permite a identificação precisa e a diferenciação dos múltiplos vírus responsáveis por essas arboviroses, que têm desafiado os sistemas de saúde em diversas regiões do país e do mundo.

As seis doenças incluídas no novo exame apresentam sintomas semelhantes e debilitantes, como febre, dores articulares, dor de cabeça, náuseas, vômitos.

“Agora, o médico faz um único pedido e tem o resultado para todas essas doenças no mesmo laudo. A capacidade de identificar e diferenciar rapidamente múltiplos vírus, em uma única amostra, representa um avanço significativo para o diagnóstico preciso e a definição oportuna do tratamento, o que pode ser decisivo para a recuperação do paciente”, explica Rafael Jácomo, diretor técnico do Grupo Sabin.

A técnica utilizada pelo Sabin para o Painel Molecular para dengue, zika, chikungunya, Mayaro, oropouche e febre amarela é o PCR em tempo real qualitativo, com alta precisão e rapidez. Os resultados ficam disponíveis em até dois dias úteis, no Distrito Federal, e em até quatro dias úteis, nas demais regiões do país, garantindo agilidade no diagnóstico.

"A oferta deste Painel Molecular reforça o compromisso do Grupo Sabin, que completou 40 anos em maio, com a inovação em saúde e a excelência no atendimento ao paciente”, acrescenta o diretor técnico.

Ineditismo no diagnóstico e identificação precoce

Diagnóstico preciso e diferenciação: o teste é capaz de identificar o vírus da dengue, independentemente do sorotipo, além dos vírus zika, chikungunya, do Mayaro, oropouche e da febre amarela, fornecendo informações cruciais para o tratamento direcionado.

Identificação precoce: o material genético viral pode ser detectado desde os estágios iniciais dos sintomas, muitas vezes a partir do primeiro dia de febre, e até aproximadamente cinco a sete dias após o início dos sintomas, permitindo intervenções rápidas e eficazes.

Tecnologia no combate às arboviroses

O Brasil chegou ao total de 5.446.913 casos prováveis de dengue, de acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, divulgado no dia 28 de maio.

Dengue, zika e as febres chikungunya, do Mayaro e amarela foram apontadas por especialistas como prioridade, durante a Oficina Internacional sobre Arboviroses, realizada no mês passado, pelo Ministério da Saúde.

A iniciativa teve a participação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre outras instituições.